Palmeiras busca primeira vitória sobre o Flamengo desde 2017 pelo Brasileiro

O Palmeiras tem pela frente um importante duelo contra o Flamengo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, além de descolar ainda mais na liderança, quer encerrar um incômodo tabu contra o rival carioca.

O Alviverde não vence o Rubro-Negro em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Desde então, foram disputadas 14 partidas entre as equipes, com oito empates e seis vitórias do Flamengo.

O último triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo no Brasileirão aconteceu no dia 12 de novembro de 2017. Na ocaisão, pela 34ª rodada daquela edição, o Verdão, comandado por Alberto Valentim, venceu por 2 a 0, com dois tentos anotados por Deyverson, no Allianz Parque.