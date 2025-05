Oscar tem edema na coxa e pode desfalcar o São Paulo contra o Talleres

O São Paulo divulgou neste domingo uma atualização sobre as condições clínicas do meia Oscar e do atacante Henrique. O camisa 8, que precisou ser substituído durante a derrota para o Mirassol pelo Brasileiro, passou por exames de imagem que não detectaram lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

O atleta, no entanto, foi diagnosticado com um edema no local e iniciou um tratamento intensivo no REFFIS Plus. Oscar será reavaliado diariamente para acompanhar a evolução do quadro, mas sua presença no duelo contra o Talleres, nesta terça-feira, pela Libertadores, ainda é incerta.

Por outro lado, o atacante Henrique vive situação positiva. Recuperado de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, ele cumpriu a etapa final da programação estipulada pela comissão técnica e atuou na vitória do sub-20 contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista da categoria.