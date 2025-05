Novorizontino bate Paysandu com três de Nathan Fogaça e cola no G4 da Série B

Em partida disputada neste domingo, o Novorizontino contou com gols de Nathan Fogaça para vencer o Paysandu por 3 a 1, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o time da casa vai a 16 pontos e dorme colado no G4 da tabela. Já o Paysandu permanece com quatro pontos e é o lanterna da Série B.

O Novorizontino volta a campo nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Vila Nova, pela 10ª rodada. Já o Paysandu encara o Criciúma na próxima segunda-feira, às 21h, no Mangueirão.