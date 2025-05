Marcos Felipe critica arbitragem pela marcação do pênalti contra o Bahia

Marcos Felipe, goleiro do Bahia, comentou sobre o pênalti cometido em Braithwaite que definiu a derrota da equipe diante do Grêmio, neste domingo, na Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sobre o pênalti, eu recolho o braço, ele pisa no meu braço e o Bruno marca o pênalti. Tem que deixar para nossa diretoria analisar, conversar com o pessoal da CBF. Nós perdemos pontos sem explicação, ele expulsou o Caio antes do meio-campo. Agora é levantar a cabeça, que quarta-feira a gente tem uma final", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

O resultado atrapalhou as intenções do Bahia em buscar o G6 do Brasileirão 2025. O time sofreu a terceira derrota no torneio e soma 15 pontos.