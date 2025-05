Luciano dá razão às vaias da torcida após tropeço do São Paulo em casa: "Não tem o que falar"

Luciano deu razão à torcida são-paulina que vaiou o time após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, neste sábado, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o camisa 10 reconheceu o desempenho do Tricolor muito abaixo esperado.

"Derrota difícil, torcida tem razão de ter vaiado. Eles pagam ingresso, vêm aqui para nos apoiar, e quando as coisas não saem bem, eles têm total razão de vaiar. A gente tem que melhorar no Brasileirão, não tem muito o que falar. Melhorar, agora virar a página, porque a partir de amanhã vamos pensar na Libertadores. Jogo difícil também, precisamos pontuar e ganhar o jogo, mas temos que melhorar no Brasileiro", afirmou Luciano.

Ao menos na próxima terça-feira, contra o Talleres, pela Libertadores, o São Paulo contará com Luis Zubeldía à beira do campo. O técnico teve de cumprir suspensão neste sábado por acúmulo de cartões amarelos, ausência bastante sentida pelos jogadores, de acordo com Luciano.