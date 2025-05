Juventus vence, rebaixa Venezia e garante vaga na Champions

Os gols

O Venezia abriu o placar aos 2 minutos com Daniel Fila, que, após receber assistência de Ridgeciano Haps, finalizou com o pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo.

Aos 25 minutos, a Juventus empatou. Kenan Yildiz recebeu de Andrea Cambiaso e finalizou com o pé esquerdo do lado esquerdo da área, acertando o lado direito do gol. Aos 31 minutos, a virada da Juventus aconteceu. Randal Kolo Muani marcou finalizando com o pé direito do meio da área, no centro do gol, após passe de Alberto Costa.

No segundo tempo, aos 55 minutos, o Venezia deixou tudo igual novamente. Ridgeciano Haps finalizou com o pé esquerdo do meio da área, acertando o ângulo esquerdo.

Por fim, aos 73 minutos, a Juventus voltou a ficar na frente. Manuel Locatelli converteu um pênalti com uma finalização de pé direito no ângulo superior direito, garantindo a vitória.