Hugo Calderano é superado por chinês na final do Mundial de tênis de mesa

Porém, no game seguinte, o domínio do chinês voltou com tudo. Wang Chuqin abriu uma larga vantagem sobre Calderano e fechou por 11 a 2. No último set, o adversário de Hugo conseguiu administrar bem sua vantagem e venceu o jogo por 11 a 7.

Mundial e Copa do Mundo

No último mês, Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa de forma brilhante. O brasileiro derrotou os três primeiros colocados do ranking mundial em sequência e garantiu o título.

Agora, Calderano está na disputa do Campeonato Mundial. A competição é feita a cada dois anos, há quase um século. É o torneio com o maior número de atletas, com 128 nas chaves individuais masculinas e femininas. No esporte, o Mundial só perde para as Olimpíadas na ordem da importância.