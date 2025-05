Gerson deixa jogo contra o Palmeiras com dores no joelho e preocupa o Flamengo

O Flamengo ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Neste domingo, Gerson deixou a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dores no joelho.

O volante alegou um incômodo na região aos 10 minutos do segundo tempo, após uma disputa no meio de campo. Ele tentou seguir em campo, mas caiu logo na sequência e precisou ser substituído.

O técnico Filipe Luís escolheu o lateral direito Danilo para a vaga.