Filipe Luís celebra "vitória maiúscula" contra o Palmeiras e exalta elenco do Flamengo

Filipe Luís celebrou a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, neste domingo, por 2 a 0, em pleno Allianz Parque. O técnico destacou a importância de vencer um rival do nível do Alviverde, concorrente direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder. os dois maiores elencos do país. O clássico moderno do futebol brasileiro. O Palmeiras te leva a um terreno que te impede de jogar da forma que você quer. Sabíamos disso, da força que eles têm. O time não abdicou em nenhum momento de jogar. Fomos mais determinantes nas áreas, tivemos controle no segundo tempo. Levamos o jogo que queríamos. A partir do gol foi superação. Os jogadores estavam mais cansados, mas correram até o final. As trocas melhoraram a equipe. Vitória maiúscula da equipe. Os jogadores tiveram um espírito de equipe", disse.

"A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, no campo sintético que é complicado, temos que valorizar. É muito importante. Vale três pontos, como todos os outros jogos. Tenho muito claro onde quero chegar e como vou fazer isso. Espero que sigam o que está sendo feito, como o time está jogando. Resultado eu não controlo. O rime vai oscilar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas ou elogios. Se um dia eu sair dessa cadeira, eu vou deitar na minha cama e falar, por falta de trabalho não foi. Trabalho muito para que eles fiquem a vontade dentro de campo. Foi uma vitória importante e quarta-feira tem mais", ampliou.