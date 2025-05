Em 'pódio 9 Club', Luigi Cini se sagra campeão do Park do STU National Florianópolis

Em um raro pódio "9 Club", em Florianópolis, com todos acima dos 90 pontos, o curitibano Luigi Cini recebeu dos juízes a nota 92,00 e sagrou-se campeão da segunda etapa do STU National 2025 de skate park. Gui Khury ficou com o vice (90,03) e o novato Nicolas Falcão, único skatista da casa entre os finalistas, figurou em terceiro lugar.

Luigi Cini, um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando chegou à final e terminou na sétima colocação, não pôde estar na etapa de abertura do circuito brasileiro de skate, em Criciúma, porque estava treinando em Roma para o Mundial, que acontece na própria capital italiana a partir do dia 1º de junho. Portanto, tinha o objetivo de recuperar o tempo perdido e se recolocar bem no ranking da temporada nacional.

"Realmente, não lembro se já houve uma final no STU com um pódio em que todos tiveram notas acima dos 90. Independentemente disso, mostra o alto nível que a galera mostrou na final aqui em Floripa. O Gui e o Nicolas quebraram tudo também, com notas que em muitos eventos seriam mais que o suficiente para dar o título a eles. Nunca sabemos ao certo quanto valerá uma volta, o que mais será valorizado nela. Mas tracei uma estratégia para atingir um bom nível", disse Luigi.