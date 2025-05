Dorival se diz "satisfeito" com atuação do Corinthians em empate e valoriza melhora defensiva

"Eu não considero um time misto ou reserva. Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians, é porque estão credenciados a serem titulares em determinados momentos. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o que eu vi, porque não há como você jogar com a intensidade que precisamos a cada dois dias e meio em campo. O que temos visto no Campeonato Brasileiro é uma sequência de lesões, com boa parte das equipes tendo esse tipo de lesão, e até então o Corinthians não vem correndo esse risco", avaliou Dorival.

"Estamos procurando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os da mesma forma e buscando a melhor condição possível para cada partida. Eu disse desde o início que iria valorizar isso. Em algumas partidas naturalmente repetiremos escalações, mas conto com todos eles. São jogadores profissionais dentro de um grupo que está começando a acreditar que de repente possa encontrar um caminho ainda melhor do que o que vivemos nesse momento", complementou o treinador.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians chegou aos 14 pontos e aparece na oitava colocação. Para além disso, o que chama a atenção foi que a defesa, mais uma vez, passou ilesa. O setor defensivo tem sido uma das prioridades de Dorival desde a chegada ao clube.

O duelo deste sábado marcou a quarta partida consecutiva em que o Corinthians não foi vazado.

"Isso tudo é um trabalho conjunto. Quando chegamos no Corinthians, tínhamos ali um problema detectado e todos diziam que estávamos tomando muitos gols. E isso vinha sendo talvez o melhor problema. Tínhamos que tentar estancar isso, e a maneira de estancar era mudar alguns comportamentos que vinham acontecendo. Isso não é uma crítica à comissão técnica anterior, é que cada um tem uma maneira de desenvolver seu trabalho. São oito jogos, cinco sem tomarmos gols. Um detalhe importante, até porque os gols que aconteceram nas demais partidas foram isolados. De um modo geral, a equipe está tendo um comportamento igual, predominando com as bolas no pé. Mudamos vários nomes e eles deram uma resposta positiva", concluiu o treinador.

O Corinthians, agora, passa a focar na disputa da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Huracán-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C. A equipe precisa vencer para garantir a vaga nos playoffs sem depender de outros resultados.