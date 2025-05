Cuca lamenta elenco reduzido e cobra mais eficácia do Atlético

Cuca, técnico do Atlético, reconheceu o mau desempenho da equipe no primeiro tempo da partida deste sábado, contra o Corinthians, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com um empate sem gols. O treinador também ressaltou a dificuldade de não contar com todo o elenco à sua disposição.

Apesar disso, destacou que o time teve boas oportunidades. "(a equipe) Teve chances claras, claríssimas que a gente perdeu. Houve lances que perdemos que eram mais perto do que um pênalti" completou.

Na etapa final, o desempenho melhorou, mas não o suficiente para garantir a vitória do Galo da casa. "No segundo tempo até foi melhor, mas o Corinthians soube defender e defendeu bem" avaliou.