Cruzeiro vence o Fortaleza fora de casa e diminui distância para o líder Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo, no Castelão, no Ceará, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Lucas Silva marcaram os gols do Cabuloso, que encostou no líder Palmeiras.

A equipe do técnico Leonardo Jardim ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, dois a menos que o Verdão, que perdeu para o vice-líder Flamengo (21) também neste domingo. Do outro lado, os comandados de Vojvoda amargaram a quarta derrota no Brasileiro e caíram para a 16ª posição, com dez unidades.

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, quando encerra sua participação na Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fe, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Leão do Pìci visita o Racing-ARG na quinta, no estádio Presidente Perón, na Argentina, em busca de uma vaga no mata-mata da Libertadores.