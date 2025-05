Corinthians segue em Belo Horizonte e se reapresenta com foco na Sul-Americana

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo C da Sul-Americana, com oito pontos, três a menos que o Huracán-ARG, líder da chave. A equipe busca a vitória para assegurar a vaga para o mata-mata da competição. O América de Cali-COL, terceiro colocado, possui sete tentos e pode roubar o segundo lugar do Timão.

O confronto contra o time argentino, válido pela última rodada da fase de grupos do torneio continental, está marcado para esta terça-feira. A bola rola no Estádio El Palacio, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília).

O elenco do Corinthians ainda tem mais um dia para se preparar para a partida. A equipe retoma as atividades na manhã desta segunda-feira, novamente no CT do Cruzeiro, e embarca para Buenos Aires no período da tarde.