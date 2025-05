Com Neymar, Santos bate Vitória no Brasileiro e quebra jejum de sete jogos

O Santos colocou fim a um jejum incômodo de sete jogos sem vencer. Na noite deste domingo, o Peixe bateu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme anotou o gol do triunfo santista. Neymar, mais uma vez, começou no banco de reservas e entrou por volta dos 17 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Santos ganhou a primeira com o técnico Cléber Xavier e findou um jejum de vitórias que já durava mais de um mês - o último triunfo havia sido no dia 16 de abril. O Alvinegro Praiano segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna. Agora, a equipe aparece na 18ª posição, chegando aos oito pontos. Já o Vitória ocupa o 17º posto, com nove.

O Santos, agora, volta a campo no meio de semana para um amistoso. O Peixe recebe o RB Leipzig, da Alemanha, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Pelo Campeonato Brasileiro, o time santista pega o Botafogo no domingo (01), às 16h, em casa, pela 11ª rodada.