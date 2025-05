Braithwaite volta a marcar, Grêmio vence o Bahia e respira n Brasileirão

Jogando ao lado de seu torcedor, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo (25), na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo dinamarquês Martin Braithwaite, em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o Grêmio se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, o Imortal está provisoriamente 12ª posição, com 12 pontos. O Bahia está no sétimo lugar, com 15 pontos.

Pelo Brasileirão, Grêmio e Bahia voltam a jogar apenas no próximo fim de semana. O Tricolor Gaúcho visitará o Juventude no dia 1º de junho, domingo, às 16h (de Brasília). Por sua vez, os baianos recebem o São Paulo um dia antes, às 18h30.