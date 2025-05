Com dois de Lewandowski, Barcelona conclui Espanhol com vitória sobre Bilbao

A temporada 2024/25 do Campeonato Espanhol chegou ao fim. Na tarde deste domingo, no encerramento da 38ª rodada, o já campeão Barcelona venceu o Athletic Bilbao, por 3 a 0, no Estádio San Mamés, com dois gols de Lewandowski e um de Dani Olmo, de pênalti. O polonês, inclusive, alcançou a marca de 101 gols com a camisa do time catalão.

O Barcelona conquistou o título do Espanhol com duas rodadas de antecedência. O clube catalão venceu o Espanyol por 2 a 0 na 36ª rodada e ergueu a taça pela 28ª vez. O time catalão terminou a temporada com o triplete nacional: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Com a vitória neste domingo, o Barcelona encerrou o Campeonato Espanhol com 88 pontos, quatro a mais que o vice-líder e rival Real Madrid. Já o Athletic Bilbao fechou a competição na quarta posição, com 70 pontos, e garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.