Cléber Xavier tira "peso grande" das costas com vitória do Santos e valoriza entrega do elenco

Na noite deste domingo, o técnico Cléber Xavier conquistou a sua primeira vitória no comando do Santos. O Peixe se portou bem e bateu o Vitória no Barradão, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme foi o autor do gol do triunfo.

O Santos, assim, voltou a vencer após sete jogos. O Alvinegro Praiano não triunfava desde o último dia 16 de abril, quando ganhou do Atlético-MG, em casa, por 2 a 0. Nesse sentido, Cléber Xavier mencionou o alívio pelo fim do longo jejum, mas pregou cautela para a sequência do Brasileirão, uma vez que o time ainda está no Z4.

"O peso [tirado] é grande, mas temos que ter a clareza de que não saímos do lugar ruim ainda. Além de trabalhar, eu vinha batendo muito nessa tecla da força do grupo. É um grupo que sempre esteve presente desde que eu cheguei, trabalhando, se esforçando. Alguns jogadores com algumas necessidades físicas ainda, de retorno de lesão, e se entregando muito. Jogar aqui é difícil, é um campo pesado. O time do Vitória é agressivo, tirou muito a nossa saída. Conseguimos construir com bolas longas, usando as costas deles. Com uma saída trabalhada, conseguimos um gol, dentro de uma característica que temos trabalhado com posse também. Usamos a estratégia das bolas longas. Defensivamente eles nos machucaram muito pelo lado esquerdo", analisou o treinador.