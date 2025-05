CBF divulga áudios do VAR em pênaltis de Palmeiras x Flamengo; confira

A CBF divulgou, na noite deste domingo, os áudios do VAR da vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras. O jogo ficou marcado pela marcação de dois pênaltis, um para cada lado.

Ainda no primeiro tempo, Ramon Abatti Abel (SC) entendeu que Varela interceptou um cruzamento com a mão, dentro da área. O VAR, liderado por Wagner Reway (SC), alegou que o toque foi fora da área e recomendou revisão. O árbitro de campo, contudo, manteve a sua decisão.

"O pé esta sob a linha. Ele está com a mão à esquerda da linha, então fora. Por referência do corpo dele, está fora. Por ser um lance fino, recomendo rever comigo para ficar claro. Revisão para falta fora. O contato é claro, só vou mostrar o corpo dele para você ter referência. Ele está com o pé direito na linha e a mão esquerda está mais para fora", disse Reway.