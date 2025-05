Cauan de Almeida enaltece entrega do elenco em vitória da Portuguesa: "Grupo muito comprometido"

Na tarde do último sábado, a Portuguesa venceu o Pouso Alegre-MG, no Canindé, por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Cauari e Cristiano marcaram os gols da Lusa, que disparou na liderança do Grupo A6.

Com o resultado, a Portuguesa chegou aos 13 pontos, abrindo três de vantagem para o vice-líder Maricá, e cinco para o primeiro time fora da zona de classificação, o Boavista, atual quinto colocado com oito pontos.

Após a partida, o técnico Cauan de Almeida valorizou a postura do elenco e enalteceu a entrega de seus jogadores na vitória conquistada.