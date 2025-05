Calendário, fair play financeiro e recuperar a Seleção: as metas de Samir Xaud na CBF

Xaud colocou como compromisso mudar o calendário do futebol brasileiro. Ele promete reorganizar os Estaduais com 12 datas "sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições".

"Essa reorganização do calendário é necessária, mas não significa uma desvalorização dos campeonatos estaduais", completou.

Fair play financeiro e criação da liga

O novo presidente da CBF considera a questão do fair play financeiro complexa. Sua intenção é promover um debate com a participação dos clubes. "Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro", afirmou o presidente, que também está disposto a contribuir com o desenvolvimento da liga no Brasil.

Racismo

A intenção de Samir Xaud é formar um futebol brasileiro com inclusão e a diversidade e o combate ao racismo. "Fortaleceremos as ações de combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação. Retomaremos competições como a taça indígena e daremos protagonismo a projetos voltados à sustentabilidade, com práticas mais conscientes, redução de impacto ambiental e promoção da educação climática dentro e fora dos gramados", comentou.