Braithwaite destaca vitória do Grêmio e fala sobre lance polêmico

Martin Braithwaite, autor do gol na vitória do Grêmio diante do Bahia, na Arena, destacou a importância do triunfo neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

"Muito, muito importante a vitória. Estou muito contente pelo time e agora temos que seguir. Sabemos que quando jogamos na nossa Arena, temos que ganhar." disse Braithwaite, em entrevista ao Premiere.

Além disso, o atacante dinamarquês comentou sobre o pênalti sofrido. "O pênalti foi claríssimo, não tinha nenhuma dúvida de que foi pênalti. Acredito que foi óbvio para todos", acrescentou o jogador.