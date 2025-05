Botafogo tenta recuperar lesionados para decisão na Libertadores

O Botafogo ganhou folga nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Ceará foi adiado para o início de junho, devido à data do confronto bater com a do clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã.

Com isso, o técnico Renato Paiva ganhou tempo para preparar a equipe visando a partida contra a Universidad de Chile-CHI, pela Libertadores. O confronto vale a classificação para as oitavas de final do torneio continental.