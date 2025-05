Auxiliar de Abel detona arbitragem brasileira após derrota do Palmeiras: "Só me resta rir"

Bastante frustrado, o auxiliar técnico do Palmeiras também indicou que a arbitragem da partida teria sido benevolente com o time do Flamengo.

"Sabíamos que era impossível marcar dois pênaltis contra o Flamengo, teve um pênalti claro do Alex Sandro, mas o senhor Wagner [Reway, árbitro de vídeo] não viu. Dois pênaltis contra o Flamengo em 45 minutos é impossível aqui no Brasil, principalmente se tratando do jeitinho brasileiro, da compensação. A obrigação do Palmeiras era fazer o gol, porque se já marcaram um [pênalti a favor do Palmeiras] o próximo vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. Nós nos revoltamos tanto porque só queremos que as regras sejam cumpridas", prosseguiu.

João Martins também condenou a atuação do VAR no pênalti a favor do Flamengo, após Ramon Abatti Abel, árbitro de campo, não ter considerado falta de Murilo em Arrascaeta. Porém, após revisão com o auxílio da tecnologia, a infração foi marcada.

"O segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Wagner [Reway, árbitro de vídeo] decidiu o jogo. Todo mundo sabe que o futebol é um jogo de contato. O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição, o Arrascaeta quando caiu já estava olhando para trás para ver se marcaram pênalti. O Ramon teve coragem de mandar seguir, mas a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona a situação com imagens paradas. Só queremos que as regras sejam cumpridas. É inacreditável como cada um faz a regra a sua maneira, isso se chama amadorismo. Nós damos o nosso melhor todos os dias e a única coisa que exigimos é profissionalismo em todas as áreas. Não pode acontecer o que aconteceu aqui hoje. Hoje foi claramente um jeitinho brasileiro", concluiu o auxiliar técnico palmeirense.