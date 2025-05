Atacante do Vitória, Lucas Braga lamenta derrota para o Santos: "Pontos preciosos"

Diante do resultado negativo, o Vitória caiu na tabela do Brasileirão e ocupa agora a 17ª colocação, com nove pontos conquistados. Já o Santos foi é o 18º colocado, com oito unidades, e encostou no Leão da Barra.

O Vitória vira a chave e passa a focar no duelo decisivo contra o Universidad Católica-EQU nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, a partir das 21h30 (de Brasília).