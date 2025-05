Arrascaeta celebra vitória do Flamengo em "final" contra o Palmeiras

O Flamengo conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, por 2 a 0. O resultado aproximou os rubro-negros do rival na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O meia Arrascaeta abriu o placar para os cariocas, de pênalti, após o uruguaio ter sofrido a falta na área. O árbitro confirmou a penalidade após ser chamado pelo VAR.

"Na verdade, ele me freia na impulsão com o braço. Eu iria ficar de cara com o Weverton. Quando a mão dele pegou em mim me desacelerou. O árbitro utilizou o critério dele para marcar o pênalti. Acho que o pênalti contra a gente foi duvidoso, mas conseguimos sair com o resultado no fim", disse o uruguaio à TV Globo.