Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro para assumir a Seleção Brasileira

O treinador de 65 anos, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Amarelinha venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina.

Ancelotti inicia sua trajetória no Brasil no dia 5 de junho, contra o Equador, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil. Depois, a Seleção enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10.