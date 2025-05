Yuri Alberto sai de campo 'carregado' em empate do Corinthians com o Atlético-MG

Na noite deste sábado, o Corinthians, com um time misto, só empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma imagem ao fim do jogo deixou os torcedores corintianos apreensivos: Yuri Alberto precisou sair de campo 'carregado' pelos companheiros e pela comissão técnica.

Ainda não é possível saber se houve algum de fato problema físico ou se foi apenas uma pancada mais forte. Em uma das imagens recuperadas na transmissão, o atacante levou a mão às costas em um lance na reta final da partida, após uma dividida. Apesar disso, pareceu sair de campo tranquilo, sorrindo ao conversar com os companheiros.

Yuri Alberto não iniciou o duelo deste sábado como titular. O camisa 9 do Timão iniciou no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Dorival Júnior aos 20 minutos da etapa final, substituindo Héctor Hernández.