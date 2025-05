Vitoria x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Do outro lado, o Vitória vem de uma amarga derrota para o Bahia, fora de casa, por 2 a 1. O Leão está em 16º lugar no Brasileirão, com os mesmos nove pontos do Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X SANTOS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 25 de maio de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)