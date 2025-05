Vegetti faz gol contra, e Fluminense vira sobre o Vasco pelo Brasileirão

O Fluminense venceu por 2 a 1 o Vasco, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 17 pontos e seguem entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já os cruzmaltinos continuam com dez pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com João Victor. Sö que o Fluminense antes do intervalo, com Vegetti, contra.Na etapa final, Guga decretou a virada tricolor.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Internacional, no domingo, no Beira-Rio. No dia anterior, o Vasco recebe o Bragantino, em São Januário.