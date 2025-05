Sub-15 do Corinthians goleia Juventus no Paulista; sub-17 é derrotado

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela sexta rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos golearam o Juventus por 4 a 0, enquanto os mais velhos perderam para o mesmo adversário por 2 a 1. Ambos os jogos foram no Ninho do Corvo, em Guarulhos (SP).

O sub-15 do Corinthians foi a campo com a seguinte escalação: Matheus; Kaio Wisley, Caio Manuel, Marcelo e Rafael Luiz; Lucas Lopes, Leo Saraiva e Leo Rodrigues; Felipe Enzo, Moscardo e Morelli.

Os comandados de Edu Vergueiro venceram o Juventus com gols de Moscardo, Kaio Wisley, Morelli e Luan Banhado. Com o resultado, a equipe alvinegra chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo 13, ficando mais próxima da classificação para a próxima fase.