Stuttgart bate Arminia Bielefeld e conquista tetra da Copa da Alemanha

No segundo tempo, Millot marcou um golaço ao acertar um chute colocado no canto direito, fazendo o quarto do Stuttgart. O Bielefeld reagiu aos 37 minutos com gol de Kania, e três minutos depois Vagnoman marcou contra, dando esperança ao time da terceira divisão. Apesar da pressão no fim, Nübel garantiu o resultado com uma defesa milagrosa nos acréscimos.