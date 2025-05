Stephan Barcha e Dinozo Império triunfam no GP5* Trofeo Loro Piana, a 1.55m, em Roma

"Foi uma vitória espetacular em que carreguei comigo a dona Ângela Aguiar (titular do Haras Império Egípcio, falecida em 29/01/2025). Essa vitória, sem dúvidas, é para ela! Pois cumpri uma promessa que havia feito a ela de que o Dinozo ganharia provas importantes em Concursos 5 estrelas. Meu agradecimento também a todo o Time Império Egípcio e minha equipe, a Chevaux", destacou o campeão.

Dinozo foi adquirido pelo Haras Império Egípcio do cavaleiro olímpico Doda Miranda em novembro de 2024.

Stephan, que também venceu a 2ª prova, a 1.45m, com Chevaux Hex-lup Império Egípcio, está na liderança do ranking geral do 92º CSIO de Roma, Troféu Piero e Raimondo d'Inzeo, à frente de demais 63 cavaleiros e amazonas top mundiais.