Souza volta a jogar após quase três meses e agrada comissão do Santos

Souza é uma das promessas da base do Santos. O lateral esquerdo, aliás, tem prestígio com Neymar. Recentemente, o meia-atacante divulgou uma escalação do Peixe nas redes sociais com o garoto entre os titulares.

Com o defensor em alta, portanto, o Peixe encara o Vitória às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.