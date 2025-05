São Paulo x Capivariano: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista sub-20

O Tricolor, atual vice-campeão do torneio, vem de um empate sem gols contra o Oeste, no Vila Porto. O São Paulo, portanto, figura na décima colocação, com cinco pontos conquistados. Vale destacar que os primeiros dez colocados de cada grupo avançam à próxima fase do Estadual.

No total, neste edição de Paulistão sub-20, o São Paulo tem uma vitória, dois empates e uma derrota. A equipe de Cotia disputa, simultaneamente, o Campeonato Brasileiro da categoria.

O Capivariano, por sua vez, ocupa a quinta posição do Grupo B e soma, atualmente, nove pontos. Uma vitória, desta maneira, é fundamental para que o time possa encostar na liderança do Paulistão feminino.

Na última rodada, o Capiviariano bateu o XV de Jaú por 1 a 0. Em boa fase, com três triunfos consecutivos, a equipe do interior faz campanha de três vitórias e uma derrota, ainda sem empatar.