Santos leva gol no fim e perde do Novorizontino pelo Paulista sub-20

O Santos perdeu por 3 a 2 para o Novorizontino, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo, que teve mando do Tigre, foi realizado no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva (SP).

O Peixe abriu o placar com Enzo Boer, mas Pedro Balotelli e Vitor Gabriel viraram para os mandantes. Ainda no fim do primeiro tempo, Pepê Fermino deixou tudo igual. Já nos acréscimos do segundo tempo, a equipe do interior paulista buscou o gol decisivo.