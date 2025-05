Santos bate Botafogo e garante vaga nas quartas do Brasileirão feminino A2

CLASSIFICADAS! ??

As #SereiasDaVila batem o Botafogo por 3 a 1, com gols de Samara, Laryh e Rafa Andrade, e garantem a classificação antecipada às quartas de final do #BrasileirãoFemininoA2! ?? pic.twitter.com/NpgVXswiXW

? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 24, 2025

Com o resultado, o Santos já se classificou para a próxima fase e abriu vantagem na liderança do torneio, com 13 pontos, três a mais que o Botafogo, que fica em segundo.

Na próxima rodada, o Alvinegro Praiano encara o São José, fora de casa. O jogo será no da 8 de junho, às 15 horas (de Brasília). Antes disso, na quinta-feira, às 17h35, o clube visita a Ferroviária, pela terceira rodada do Paulista.