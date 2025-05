Rincón pede garra ao Santos contra o Vitória: "Situação difícil"

O Santos visita o Vitória neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Tomás Rincón destacou a necessidade do elenco santista ter muita garra para buscar os três pontos no Barradão.

"Sim, estamos em uma situação difícil, precisamos da garra de todo mundo. Temos um jogo difícil no domingo, mas acreditamos que podemos ganhar e voltar para Santos com os três pontos", disse o capitão do Peixe.

O Santos está há sete partidas sem vencer na temporada. São quatro derrotas e três empates. O time tem somente uma vitória nos últimos 12 compromissos.