Remo empata com o Volta Redonda e segue invicto na Série B

O Remo empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda neste sábado, no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Rocha fez o gol do time paraense, e Sanchez José Vale Costa balançou as redes para os cariocas.

O Leão Azul segue invicto na Série B. A equipe ocupa a vice-liderança, com 17 pontos, três a menos que o líder Goiás. O Volta Redonda, por sua vez, é o 15º colocado, com sete unidades.

Ambos os times voltam a campo pela Série B no próximo domingo. O Remo visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Volta Redonda recebe o América-MG, no estádio Municipal General Raulino de Oliveira.