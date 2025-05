Reinaldo se declara ao São Paulo e dedica gol a Aloísio Chulapa: "Amo ele"

"Todo mundo fala, os torcedores falam que não pode comemorar, mas o Mirassol que abriu as portas para mim, é faltar com respeito com o Mirassol, time que me recebeu muito bem e vem me dando suporte. Foi assim no Grêmio, em todas as equipes que eu fui. Não é falta de respeito contra o São Paulo, é minha forma de respeitar a camisa que estou vestindo. Beijei a bandeira, todos os torcedores sabem do amor que eu tenho pelo São Paulo", concluiu.

Com o resultado, o Mirassol dormirá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e ultrapassou o São Paulo, levando a melhor no confronto direto. Em contrapartida, o Tricolor pode terminar a rodada beirando a zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.