Reinaldo marca, São Paulo perde do Mirassol e pode se reaproximar do Z4 do Brasileirão

O São Paulo respondeu aos 14 minutos com André Silva, que recebeu de Lucas Ferreira, fez o pivô dentro da área e girou batendo cruzado, mandando à esquerda do gol defendido por Walter.

Precisando reagir, o São Paulo decidiu promover algumas substituições. Aos 21 minutos, Enzo Díaz cruzou, e Cédric Soares, um dos que entraram no segundo tempo, tentou completar de carrinho, mas sem direção. A bola sobrou nos pés de Rodriguinho, que chegou batendo, mas a bola desviou na zaga do Mirassol. Grande chance do Tricolor.

Reinaldo e a "lei do ex"

Nos minutos finais, o Mirassol ainda teve tempo para ampliar com Reinaldo, de pênalti, após Chico Kim ser derrubado dentro da área. O lateral esquerdo foi para a cobrança, deslocando o goleiro Rafael e sacramentando a importante vitória do time do interior paulista diante de mais de 30 mil são-paulinos no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 2 MIRASSOL