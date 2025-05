PSG bate o Reims e conquista a Copa da França pela 16ª vez

O Paris Saint-Germain se consagrou campeão da Copa da França pela 16ª vez na história. Neste sábado, a equipe da capital francesa venceu o Reims por 3 a 0, no Stade de France, pela final do torneio.

O PSG abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com Barcola. O segundo gol saiu apenas três minutos depois, de novo com o atacante de 22 anos. O terceiro saiu aos 41, desta vez de Hakimi.

Com o resultado, portanto, o PSG levantou o troféu da Copa da França pela segunda temporada seguida e se isolou ainda mais como o maior vencedor da competição, com seis canecos a mais que o Olympique de Marseille.