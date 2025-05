Palmeiras x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Os dois times chegam confiantes para o clássico do futebol nacional após as respectivas vagas nas oitavas da Copa do Brasil. No meio de semana, o Palmeiras eliminou o Ceará por 4 a 0 no agregado. O Flamengo, por sua vez, despachou o Botafogo-PB com um agregado de 5 a 2.

Em questão de momento, as duas equipes também vivem cenários parecidos. O Palmeiras vem de uma sequência de sete vitórias consecutivas entre todas as competições, enquanto o Flamengo detém uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias e dois empates.