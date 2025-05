Real Madrid vence com dois de Mbappé em despedida de Ancelotti e Modric

Com dois gols de Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O jogo marcou a despedida do técnico Carlo Ancelotti, que deixa o comando do clube merengue para assumir a seleção brasileira.

Além do treinador, outras duas figuras importantes do Real Madrid se despediram da torcida: Luka Modric, eterno capitão da equipe e seis vezes campeão da Liga dos Campeões, e Lucas Vazquéz, lateral revelado no clube e no profissional há dez anos.