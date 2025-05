Messi faz golaço de falta, e Inter Miami arranca empate do Philadelphia Union pela MLS

A equipe visitante diminuiu no segundo tempo. Aos 15, Allende aproveitou cruzamento da esquerda, ganhou da marcação e testou firme de cabeça para descontar.

Todavia, o Philadelphia retomou a vantagem de dois gols 13 minutos depois. A defesa do Inter Miami afastou mal, e a bola sobrou na área para Baribo, que mandou para o fundo das redes.

Aos 42, Messi entrou em ação e recolocou o Inter Miami no jogo. O craque argentino acertou linda cobrança de falta no ângulo do goleiro e anotou um gol de placa para os visitantes.

Animado com o segundo gol, o Inter Miami se lançou ao ataque e conseguiu o empate nos acréscimos. Aos 49, Messi fez boa jogada pela esquerda e deixou para Segovia no meio. O meia limpou a marcação e finalizou no ângulo para deixar tudo igual.