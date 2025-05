Líder, Portuguesa vence Pouso Alegre e emenda 3ª vitória consecutiva na Série D

O JOGO

A Portuguesa dominou o primeiro tempo no Canindé, controlando a posse de bola e criando as melhores chances. O time abriu o placar aos 30 minutos com um golaço de Cauari, que aproveitou sobra da defesa e bateu de primeira. Aos 42, Cristiano ampliou após receber cruzamento na área. O Pouso Alegre até ameaçou, acertando o travessão em cobrança de falta de Ravanelli, mas não conseguiu marcar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Pouso Alegre voltou mais agressivo e diminuiu aos 13 minutos, com Adson acertando um belo chute de fora da área. A Portuguesa respondeu com boas chances, obrigando o goleiro Felipe a fazer grandes defesas, especialmente em finalizações de Cristiano e Cauari.