Líder, Palmeiras goleia São Bento e se mantém 100% no Paulista sub-20

Neste sábado, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), o Palmeiras goleou o São Bento por 4 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos do Paulista sub-20. Os gols do Verdão foram marcados por Kidani, Murilo Dourado, Haruki e Uberaba.

O Palmeiras venceu as cinco partidas que disputou pelo Estadual até o momento. Deste modo, com 100% de aproveitamento, o Alviverde lidera o Grupo 2, com 15 pontos. O time palestrino tem 25 gols marcados e quatro sofridos - o artilheiro da equipe na competição é Agner, com cinco tentos.

Por sua vez, o São Bento é o 13º colocado e soma quatro pontos, tendo vencido apena um duelo, até aqui, no Estadual.