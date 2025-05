Ingressos de Palmeiras x Sporting Cristal terão preços populares; veja informações

O Palmeiras divulgou, neste sábado, as informações sobre os ingressos da partida contra o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (28) e as entradas serão comercializadas com preços populares.

A venda se iniciará exclusivamente para sócios Avanti a partir de segunda (26), às 10h, por meio do site https://ingressospalmeiras.com.br/. A comercialização dos ingressos para associados do clube e donos de cadeiras cativas acontecerá até terça (27), às 18h,

Os sócios do Palmeiras terão descontos especiais em seus planos e prioridade na compra de ingressos online até terça-feira (27), às 12h. Após esse período, os ingressos serão liberados para compra pelo público em geral. Para os sócios Avanti, a compra será organizada de acordo com o rating de cada associado, que varia de zero a cinco estrelas.