Indiciamento de Augusto incomoda atletas e parceiros do Corinthians

A crise política nos bastidores do Parque São Jorge já chegou no elenco e está reverberando entre os jogadores do Corinthians. Na última quinta-feira, o presidente do clube, Augusto Melo, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet, fato este que causou apreensão entre os atletas e os parceiros comerciais do Timão.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva com diferentes fontes, alguns jogadores do elenco alvinegro ficaram aflitos com as recentes notícias envolvendo Augusto Melo, que, além de indiciado, também está sob risco de impeachment. Os atletas procuraram seus empresários e outros dirigentes do clube para entender o que está acontecendo com o mandatário e como ficará a situação a partir de agora.

Sendo assim, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, está trabalhando para blindar o CT Dr. Joaquim Grava do caos administrativo e manter o elenco focado no futebol. Neste sábado, às 21h (de Brasília), o time tem um jogo importante contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.