Guga celebra gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco: "Estamos em uma crescente"

O Fluminense venceu o Vasco neste sábado, por 2 a 1, resultado que mantém os tricolores entre os líderes do Campeonato Brasileiro. A vitória no clássico disputado no Maracanã foi de virada, assim como no último Campeonato Carioca. Desta vez, Guga saiu como herói.

"Ontem recebi uma visita de um amigo, de surpresa. Falei com ele que iria marcar um gol. Fui feliz em dar uma assistência e um gol. É um dia de muita alegria. Como eles disseram que iriam encarar como uma final, nós também encaramos. Estamos perto do nosso torneio mais importante, que é o Super Mundial. Acho que estamos em uma crescente", disse.